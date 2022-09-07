وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسى لـ أبو مازن مستمرون بدعم القضية الفلسطينية" إن الرئيس السيسي شدد على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطينى والحفاظ على التهدئة، خاصة في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» كما تناول اللقاء «التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية».

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع الرئيس السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية.