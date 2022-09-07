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الأمم المتحدة: المحادثات مع روسيا بشأن صادرات الحبوب والأسمدة إيجابية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:22 م
الأمم المتحدة: المحادثات مع روسيا بشأن صادرات الحبوب والأسمدة إيجابية الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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قالت منظمة الأمم المتحدة إن محادثاتنا مع روسيا بشأن صادرات الحبوب والأسمدة كانت إيجابية وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقديم 5 مليارات يورو إضافية في شكل مساعدات مالية كلية (MFA) لأوكرانيا كجزء ثانٍ من حزمة استثنائية تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو كانت المفوضية قد تعهدت بمنحها إلى كييف منذ مايو الماضي.

 

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم صرف أول مليار يورو من حزمة تمويل أصغر في أغسطس الماضي، وسيتم توفير المبلغ المتبقي بقيمة تقترب من 3 مليارات يورو في أقرب وقت ممكن.

 

وأضاف البيان أن اقتراح اليوم يعد جزءًا من الجهد الاستثنائي الذي يبذله الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي، لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية المتزايدة في أعقاب العمليات العسكرية الروسية غير المبررة.


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