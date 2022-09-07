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الأمم المتحدة: الفيضانات اجتاحت منازل 7.2 مليون شخص فى بنجلاديش

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:37 م
الأمم المتحدة: الفيضانات اجتاحت منازل 7.2 مليون شخص فى بنجلاديش فيضانات - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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دعا فريق الأمم المتحدة هناك، بقيادة المنسق المقيم جوين لويس، إلى توفير المزيد من الموارد لمساعدة ملايين الأشخاص الذين تأثروا بالفيضانات الأخيرة فى شمال شرق بنجلاديش.

 

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه أثرت الفيضانات على تسع مقاطعات واجتاحت منازل واغمرت أراض قرابة 7.2 مليون شخص لافتا إلى أنه قد تم تلقى ما يزيد قليلًا عن ربع المبلغ المطلوب البالغ 58 مليون دولار حتى الآن.

 

 وأضاف المتحدث الأممى بسبب الموارد المحدودة، فإن 30 فى المائة فقط من الأسر الأكثر ضعفًا تتلقى المساعدة. نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم بشكل عاجل، مع عدم انحسار مياه الفيضانات فى العديد من المناطق.


الأمم المتحدة

بنجلاديش

فيضانات

مساعدات



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