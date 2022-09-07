الأرصاد تكشف درجات الحرارة المقاسة والمحسوسة بكافة الأنحاء الآن

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة المقاسة والمحسوسة الآن كالأتى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 درجة مئوية، درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة مئوية .

السواحل الشمالية 29 درجة مئوية، درجة الحرارة المحسوسة 31 درجة مئوية.

شمال الصعيد 33 درجة مئوية، درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء 35 درجة مئوية، درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 38 درجة مئوية، درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية.

وذلك مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة.