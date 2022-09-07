افتتاح أعمال التطوير والتوسعة بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير والتوسعة بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها الجامعى، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وأشاد محافظ القليوبية، خلال الجولة بأعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية، وزيادة طاقتها الاستيعابية لكى تتمكن من أداء رسالتها، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين المترددين عليها، مؤكدا على الدور العظيم الذي تقوم به جامعة بنها بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية وعلماء في كافة التخصصات لخدمة المواطنين في شتي القطاعات وخاصة الطبية، مشيرا إلى أن جامعة بنها تعد بيتا للخبرة وداعم للمحافظة في تنفيذ خططها وبرامجها ومشروعاتها الاستثمارية والتنموية.

من جانبه، أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن قطاع المستشفيات الجامعية وما يشهده من أعمال تطوير لزيادة القدرة الاستيعابية وتقديم خدمات متميزة يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير القطاع الصحي، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.

وقال رئيس جامعة بنها، إن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئًا كبيرًا، في تقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق حرصت إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال القيام بعمليات الإحلال والتجديد والتوسعة اللازمة بجميع الأقسام الطبية دون أى توقف للخدمة الصحية للمرضى، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والقائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى.

وأكد الدكتور محمد جمال الدين الأشهب، حرص مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على متابعة أعمال التطوير التي تجرى داخل المستشفى الجامعي بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة.

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني، أن مستشفى بنها الجامعي يشهد خلال الفترة الحالية طفرة في الأداء ساهمت في تحسين الخدمة الطبية المقدمة واستيعاب الحالات المرضية المترددة على الأقسام العلاجية بالمستشفى.