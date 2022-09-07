ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ومفاوضات "شيميرا" لشراء جى بى كابيتال

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 10360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1969 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 12846 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4196 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3278 نقطة.

أعلنت شركة جي بي أوتو، موافقة مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، على التفاوض للدخول في اتفاقية مع شيميرا أبو ظبي لبيع نسبة غير مباشرة تمثل 40% من أسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي، وأنه جاري استصدار الموافقات الرقابية اللازمة وفقا للقواعد العامة لتنفيذ الصفقة، واستكمال الموافقات المطلوبة من هيئة الرقابة المالية ومن الهيئات والمؤسسات المعنية ومن مجلس إدارة جي بي اوتو، وفقا لقواعد القيد سوف يتم إتمام الصفقة.