ارتفاع حصيلة قتلى إعصار هينامنور فى كوريا الجنوبية لـ10 أشخاص

وكالات الأنباء

ارتفع عدد القتلى جرّاء الإعصار هينامنور الذى ضرب كوريا الجنوبية إلى 10 أشخاص، حسبما أعلنت السلطات الأربعاء، بعد مرور عاصفة مرفقة بأمواج مرتفعة وأمطار قوية.

واجتاح "هينامنور" أحد أقوى الأعاصير التي ضربت البلاد منذ عقود، جزيرة جيجو جنوب البلاد، قبل التوجه إلى مدينة بوسان الساحلية حيث تسببت أمواج مرتفعة وأمطار قوية بأضرار في الطرق والمتاجر القريبة من البحر، حسبما نقلت "فرانس 24".

وذكر مركز الوقاية من الكوارث وإدارتها أنه تم انتشال سبع جثث وناجييْن من موقف للسيارات تحت الأرض تحت مبنى سكني غمرته مياه الفيضانات، فى مدينة بوهانغ الساحلية بجنوب شرق البلاد، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا.

وكان هؤلاء حوصروا بعدما نزلوا إلى موقف السيارات لنقل مركباتهم حين هطلت أمطار غزيرة، بحسب وسائل إعلام محلي.

واستمرت عمليات الإنقاذ الأربعاء. وأشارت السطات إلى أن شخصيْن لا يزالان مفقوديْن.

وتمّ تأكيد مصرع شخصيْن آخريْن الأربعاء، أحدهما في بوهانغ، والثاني في غيونغجو حين انهارت التربة وغمرت منزلًا كان فيه شخصًا حيًا، وفق السلطات.

والثلاثاء، توفيت امرأة سبعينية في بوهانغ بعدما جرفتها مياه الفيضانات.

وفرّ أكثر من 4700 شخص من منازلهم بسبب الإعصار الذي دمّر نحو 12 ألف منزل ومبنى.

وحُرم نحو 90 ألف منزل من الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد في وقت مرور العاصفة، لكن عادت التغذية الكهربائية إلى معظمها صباح الأربعاء، بحسب السلطات.

وكانت قد أغلقت أكثر من 600 مدرسة أبوابها في البلاد احترازيًا وألغت شركات طيران محلية نحو 250 رحلة داخلية.