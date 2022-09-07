وذكر المركز الوطني لتنسيق الاستجابة للفيضانات - وفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الفيضانات عن مقتل 18 شخصا فارتفع عدد القتلى إلى 1343، بينما وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 12 ألفا و720 شخصا بعد إصابة 17 آخرين.

وتضرر من الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص في باكستان، كما تسببت الفيضانات في تدمير أكثر من مليوني فدان من المحاصيل الزراعية وقرابة 4 آلاف كيلومتر من الطرق، كما جرفت عشرات الجسور، بالإضافة إلى تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بما يقرب من مليون منزل، فضلا عن تضرر البنية التحتية.

كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد طالب بتقديم مساعدات دولية من أجل التغلب على الأضرار التي خلفتها الفيضانات في البلاد والتي أجبرت الحكومة على إعلان حالة الطوارىء، ذلك في الوقت الذي يبذل فيه رجال الإنقاذ قصارى جهدهم من أجل إجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة جراء الفيضانات.