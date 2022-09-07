إيقاف رحلات البالون الطائر فى الأقصر بسبب العبور للبر الشرقى

الأقصر - أحمد مرعى

كشفت مصادر بمطار البالون الطائر بالأقصر عن صدور قرار من سلطة الطيران المدنى بوقف رحلات البالون الطائر بدءا من يوم غداً الخميس، وذلك لحين إنهاء أزمة عبور البالونات من الغرب للشرق.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن سبب إيقاف الطيران ورود بلاغات من الملاحة الجوية لكثرة عبور البالونات إلى الشرق بشكل دورى، وهذا مخالف للتعليمات والتشريعات وتهدد لأمن و سلامة الطيران بمطار الأقصر، وتقرر وقف الرحلات حتى يتم الوصول إلى نتائج وإجراءات تمنع عبور البالونات إلى الشرق.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عودة تحليق رحلات البالون الطائر بعد توقف دام يومين نتيجة سرعة الرياح والتقلبات الجوية الطفيفة التي تشهدها حالة الطقس، وحلقت فى سماء البر الغربي اليوم 30 رحلة بالون طائر للشركات المختلفة أقلت على متنها 600 سائح من حول العالم.

وفى هذا الصدد، يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه تم تحليق 30 رحلة بالون على متنها 600 سائح من حول العالم بمعدل 20 راكبا فى الرحلة الواحدة، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، موضحاً أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.