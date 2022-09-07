إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب وصلة مزاح بالبدرشين والنيابة تقرر حجز المتهمين

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهمين في مشاجرة نشبت بينهم بعد وصلة مزاح فى قرية بالبدرشين، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن وصلة مزاح بين 4 أشخاص تحولت إلى مشاجرة، ما أسفر عن إصابتهم بجروح.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.