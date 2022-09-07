إصابة 13 شخصا فى حادث سيارة ميكروباص بطريق الزرقا بدمياط

دمياط معتز الشربيني

وقع حادث سيارة ميكروباص بطريق الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط،مما اسفر عن اصابة 13 مصابا من ركاب الميكروباص ،تم اخطار مركز شرطة الزرقا ،وتم استدعاء الإسعاف لنقل المصابين الي المستشفى .

وتم علي الفور نقل المصابين الى مستشفى الزرقا باصابات مختلفه بين كسور واشتباه ارتجاج وجروح و تم التعامل معهم جميعا من خلال الاطقم الطبية و توفير جميع الأدوية والمستلزمات اللازمة بقسم الطوارئ بالمستشفى .

تم اخطار النيابةالعامة لمباشرة التحقيق في الواقعة وتحديد الأسباب والملابسات التي ادت الي وقوع الحادث .