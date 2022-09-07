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إصابة 13 شخصا فى حادث سيارة ميكروباص بطريق الزرقا بدمياط

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:01 م
إصابة 13 شخصا فى حادث سيارة ميكروباص بطريق الزرقا بدمياط حادث - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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وقع حادث سيارة ميكروباص بطريق الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط،مما اسفر عن اصابة 13 مصابا من ركاب الميكروباص ،تم اخطار مركز شرطة الزرقا ،وتم استدعاء الإسعاف لنقل المصابين الي المستشفى .
 
وتم علي الفور نقل المصابين الى مستشفى الزرقا  باصابات مختلفه بين كسور واشتباه ارتجاج وجروح و تم التعامل معهم جميعا من خلال الاطقم الطبية و توفير جميع الأدوية والمستلزمات اللازمة بقسم الطوارئ بالمستشفى .
 
تم اخطار النيابةالعامة لمباشرة التحقيق في الواقعة وتحديد الأسباب والملابسات التي ادت الي وقوع الحادث .
 
 
 

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