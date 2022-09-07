إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطار سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق مطار سوهاج مدينة سوهاج الجديدة بناحية الكاومل اليوم انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقه بالجسم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المطار ووجود مصابين، تم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حرة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط إدارة مرور سوهاج بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق المطار نتج عن الحادث إصابة عاشور عبدالحكيم ثابت 44 سنة بإشتباة كسر بالذراع الأيمن، ومحمد ربيع عبد الحكيم 12 بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحامد عبد النظير عبد الحفيظ 33 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الحكيم ثابت 35 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورجب فوزى محمد 29 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسن محمد عبد الحكيم 10 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الله عاشور عبد الحكيم 14 سنة بجروح متفرقة بالوجه، وصالح عبد الباسط عبد الحكيم 4 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن محمد عبد الحكيم 17 بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشربات عبد الحكيم ثابت 49 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفرحة عبد الحكيم ثابت 46 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونادية حسين محمد 65 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم الدفع بقوات إدارة المرور لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.