إصابة طفل بحروق في حريق نشب داخل مطبخ شقة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أصيب طفل بحروق متفرقة اثر نشوب حريق في مطبخ شقة بمنطقة شارع الترعة ثان المحلة بمحافظة الغربية وتم اخماد النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد لباقي العقار

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من المقدم احمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بشارع الترعة.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي مطافي لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق في مطبخ الشقة واصيب طفل بحروق متفرقة وتم السيطرة على النيران ونقل الطفل للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.