إصابة شخص بجرح نافذ فى البطن خلال مشاجرة بحى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب شخص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في مشاجرة بمنطقة الحراسات في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصاب عصام محمد خليل إبراهيم 50 سنة، إثر اعتداء من آخرين فى منطقة الحراسات بحي الضواحي.

وأصدر الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تعليماته بتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة. تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.