اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة فى المعادى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:12 ص
إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة فى المعادى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق حسب الله الكفراوي في منطقة المعادي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين بمحور حسب الله الكفراوي في المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف.
 
بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف اطار السيارة وانقلاب السيارة نتج عنه إصابة شخصين جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم..
 

ادارة المرور

حادث مرورى

اخبار الحوادث

طريق حسب الله الكفراوى

المعادى



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