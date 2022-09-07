إزالة ورم ضخم وزنه 45 كيلو من سيدة برازيلية عاشت به 5 سنوات

كتبت ريهام عبد الله

أزال أطباء برازيليون ورما ضخما يبلغ وزنه أكثر من 45 كيلو، من امرأة برازيلية تعيش معه لمدة خمس سنوات، وقال الجراج جلاوشيو بويشات: "لا نجرى جراحة لإزالة ورم بهذا الحجم كل يوم" تعليقا على الإجراء غير المسبوق، الذى تم فى 31 أغسطس فى مستشفى ساو خوسيه دو آفاى فى ريو دى جانيرو، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.



بطن السيدة قبل اجراء العملية

كانت المريضة قد أبلغت العيادة بعد أن عانت من ضيق فى التنفس، وكانت تعتقد أنه بسبب الوزن الزائد، إلا أن الأطباء اكتشفوا أن وسطها يحتوى على ورم يزن 100 رطل، ويشكل ما يقرب من ثلث وزن جسمها.

الصور المصاحبة، التى شاركها الدكتور بويشات، تصور الورم قبل وبعد الاستخراج من جسد المرأة.



الورم بعد ازالته

ومن جهة أخرى يبدأ السرطان عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية فى التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما يؤدى إلى تكوين ورم يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم اكتشافه أو معالجته فى الوقت المناسب.

يمكن أن يتطور السرطان، فى أى جزء من الجسم ثم ينتشر إلى الأعضاء القريبة إذا لم يتم احتواؤه فى الوقت المناسب، وغالبًا ما يتم التغاضى عن أعراض هذا المرض لأنها تصطدم بحالات أخرى مثل التعب وآلام البطن والإسهال، وسط هذا، لا يدرك الناس أن بعض أعراض السرطان يمكن أن تظهر أيضًا فى الأمعاء ومن السهل اكتشافها.