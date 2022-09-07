إحالة عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق فى مدينة نصر للمحاكمة

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة العامة اليوم، إحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الأثم.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة مشغولات ذهبية، شاشتي عرض، وبعض المتعلقات، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت باحالتهم إلى محكمة الجنايات.