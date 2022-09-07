أوروبا 1: الشرطة بكندا لا زالت تبحث عن المشتبه الثانى فى هجمات الطعن

أ.ش.أ

افاد راديو "اوروبا 1" اليوم الأربعاء، بأن الشرطة في كندا لازالت تبحث عن المشتبه به الثاني "مايلز ساندرسون" شقيق "داميان ساندرسون" الذي عثر عليه امس الثلاثاء ميتا في منطقة جيمس سميث كري نيشن والمسؤولين عن هجمات الطعن التي وقعت الأحد الماضي والتي لا يزال دافعها غير واضح حتى الآن .

وذكر الراديو أنه بينما لا يزال "مايلز ساندرسون" البالغ من العمر 32 عاما في عداد المفقودين، طلبت الشرطة امس الثلاثاء من سكان بلدة في "ساسكاتشوان" "توخي الحذر" لأنه "مسلح وخطير".. مضيفا أن القرية التي كانت مركز الهجمات والتي خلفت 10 قتلى و 18 جريحا، ظلت في حالة تأهب قصوى لعدة ساعات امس الثلاثاء مع انتشار العديد من ضباط الشرطة الذين يعتقدون أن المشتبه به قد يكون في المكان حيث حامت العديد من سيارات الشرطة ومروحية اعلى المنطقة ولكن بعد ساعات قليلة تم رفع حالة التأهب.

يذكر أنه في كندا يمثل السكان الأصليون حوالي 5 بالمئة من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 38 مليون نسمة، وهم يعيشون غالبا في مجتمعات تسودها البطالة والفقر.