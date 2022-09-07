أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-9-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7-9-2022.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، اودن للاستثمار والتنمية، بلتون المالية القابضة، المشروعات الصناعية والهندسية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب).

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.177 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 925.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.59%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 16.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، 97.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 72.6 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 10232 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12690 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4136 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 3786 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.18%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 527.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.78%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.97%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 11.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.15%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 20.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 0.724 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.73%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.50%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 25.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.31%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 22.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 15.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.