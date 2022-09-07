أخبار مصر.. استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها نجحت وزارة السياحة والآثار في استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع مكتب المدعي العام بنيويورك، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية المختلفة بالدولة، الأمر الذي يأتي في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن.

وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار أن القطع التى تم استردادها كان قد تم تهريبها من البلاد بطريقة غير شرعية وهو ما أثبتته التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث قضايا مختلفة.

وأضاف أنه يأتي من بين القطع المستردة 6 قطع أثرية من متحف المتروبوليتان تم مصادرتها من قبل مكتب المدعي الأمريكي في مدينة منهاتن بنيويورك في القضية الكبرى التي شملت تهريب عدد من القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومازالت التحقيقات مستمرة بها في فرنسا، وتضمنت القطع جزء من تابوت خشبي مغطى بطبقة من الجص الملون يصور وجه سيدة، ولوحة من الحجر الجيري عليها نقوش من الكتابة الهيروغليفية ومنظر لتقدمة القرابين، وقطعة من من الكتان مزينة برسومات ملونة تحكي قصة عبور البحر الأحمر من سفر الخروج مقسمة إلى خمسة قطع صغيرة، وتمثال من البرونز لرجل راكع على ركبتيه، ومقصورة من الحجر الجيري المزين بنقوش ملونة لشخص يدعى "كيميس" والذي كان يحمل لقب كبير الموسيقيين، ولوحة جنائزية من بورتريهات الفيوم تصور سيدة من العصر الروماني... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية بنسبة نجاح 64.80%

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسى 2021/2022م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الثانوية للقسم العلمى 62.20%، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى ‏‏66.13%، بنسبة نجاح عامة فى القسمين بلغت 64.80%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645 بينما بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير فى نجاح منظومة الامتحانات، كما وجه بنشر النتيجة على بوابة ‏الأزهر من خلال هذا الرابط https://natiga.azhar.eg/secondary2nd2022.html

مصرع شخصين وإصابة 26 فى تصادم أتوبيس عمال وسيارة نقل بالعين السخنة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 26 آخرين في حادث تصادم أتوبيس عمال إحدى الشركات بالعين السخنة كان يقلهم إلي موقع الشركة، مع سيارة نقل محملة بالمواد المحجرية، وأخرى نصف نقل بطريق السويس العين السخنة أمام محطة كهرباء عتاقة.

تلقى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إشارة من غرفة العمليات تفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل وأخري نصف نقل، علي الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث .

وقال شهود عيان، إن الحادث وقع بطريق السويس العين السخنة أمام محطة كهرباء عتاقة بين أتوبيس يقل عمال شركة عاملة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وسيارة نقل محملة بالمواد المحجرية واخري نصف نقل .

الزمالك يغادر القاهرة متوجها إلى قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودى.. صور

غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي بعد غد الجمعة على كأس "سوبر لوسيل".

وكان البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

إنبى: محمود جاد سيرحل فى الصيف ولم نحدد سعره

قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى باسم إنبى، إن محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى سيرحل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً أنه حارس دولى ومميز ويملك أكثر من عرض.

واعترف أبو الغيط بمحادثات نادى الزمالك مع إدارة النادى البترولى من أجل الحصول على خدماته، موضحاً أنه لم يصل عرضاً رسميا لافتاً إلى أن إدارة نادى إنبى لم تحدد سعر بيع الحارس الدولى.

وتصدر محمود جاد قائمة المرشحين لتدعيم حراسة مرمى الزمالك فى الموسم الجديد، بعدما رحل محمد أبو جبل نهائيا، وهناك بعض العراقيل فى صفقة محمد بسام حارس الطلائع، حيث ارتفعت اسهم ضم جاد خاصة بعد فشل انتقاله إلى نادى ويجان الإنجليزى، خصوصاً أن اللاعب كانت رغبته الأولى الاحتراف الخارجى قبل أن تفشل هذه الخطوة بسبب الخلاف على المقابل المادى بين مسئولى النادى البترولى ونظرائهم فى إنجلترا.

ويهتم مسئولو الزمالك بضم حارس مرمى سوبر، ويعد محمود جاد ضمن المرشحين بقوة لصفوف الفريق الأبيض بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا فضلا عن صغر سنه وهو الامر الذى جعل ادارة الابيض تعيد فتح ملف التفاوض معه من جديد، فى الوقت الذى مازالت مفاوضات ضم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش مستمرة وتواجه مطبات مالية فضلا عن التمسك بوجوده فى النادى العسكرى.