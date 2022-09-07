أخبار الاقتصاد اليوم.. هبوط مؤشرات البورصة وتراجع الذهب

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها، التطورات في سوق الذهب والبورصة المصرية وكذلك مؤتمر التعاون الدولي الأنمائي.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.177 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 10232 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12690 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4136 نقطة.

منظمات رجال الأعمال تتعاون لإصدار وثيقة نمو الصادرات المصرية



استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) حيث ناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي نظمته لجنة التصدير بالجمعية برئاسة المهندس فاضل مرزوق، التعاون المشترك في إصدار وثيقة نمو الصادرات بالإضافة إلى استعراض التطورات العالمية في الأسواق التصديرية وفرص المنتجات المصرية في التصدير في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وعُقد الاجتماع بحضور المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين والمهندس فاضل مرزوق رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، ونائبيه المهندس علي عبد القادر واللواء إسماعيل عبد العزيز، كما حضر اللقاء الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة بالجمعيتين وممثلي الشركات المصدرة ولجنة الصناعة والتجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ترحيب الجمعية ومساندتها للتعاون مع إكسبولينك نحو تعظيم الاستفادة من الصادرات المصرية، كما أكد أن اجتماع اليوم يعد تحركًا إيجابيًا كبيرًا لمنظمات الأعمال للنهوض بالصادرات المصرية والوصول إلى ما تستهدفه الدولة لتحقيق 100 مليار دولار سنوياً من الصادرات المصرية، مما يؤكد أنه مازال هناك أمل في تحقيق استراتيجية الدولة رغم التحديات الراهنة للأزمة العالمية.

أضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعي تماماً أهمية التصدير لمصر كما أنها تدرك قدرة الشركات الوطنية لتحقيق المستهدف شريطة توافر البيئة المواتية لتشجيع التصدير والنهوض به من خلال تيسير الإجراءات وتوافر خطوط ملاحية منتظمة وإيصال كافة التوصيات القابلة للتنفيذ والمقترحات لمتخذي القرار.

أسعار الذهب اليوم



ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بعد تراجع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 1106 مقابل 1108 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1692 دولار.

عيار 21 يسجل 1106 جنيهات.

عيار 18 يسجل 948 جنيها.

عيار 24 يسجل 1264 جنيها.

والجنيه الذهب 8848 جنيها



أسعار الذهب عالمياً تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 7 سبتمبر مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة بصورة حادة.