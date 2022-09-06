8 نقاط تلخص عملية غلق جزئى لطريق الواحات لإنشاء محطة الأتوبيس الترددى

تشرف إدارة مرور الجيزة على أعمال إنشاءات مما يستلزم غلق جزئى لطريق الواحات لحين الإنتهاء من الأعمال فى المدة المحددة لها، ونلخص أسباب الغلق فى النقاط التالية:
1- الغلق بسبب استكمال مشروع محطات الأوتوبيس الترددى الذكى BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.
2- الأعمال تشمل محطة طريق الفيوم لخط سير الأتوبيس.
3- استقطاع حارة مرورية بكل اتجاه بالطريق (أعلى تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات).
4- موقع العمل حارة مرورية من كل إتجاه بجوار الجزيرة الوسطى بطريق الواحات تحديداً أعلى تقاطع "طريق الفيوم مع طريق الواحات".
5- تشمل الأعمال الإنشائية الإتجاه القادم من الطريق السياحى إتجاه طريق الواحات، والإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه الطريق السياحى، بطول مايقرب من 45م.
6- الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية.
7- تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية طوال فترة الأعمال.
8- غرف متابعة بصفة دورية لمراقبة حركة المركبات منعًا للزحام.
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