اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

8 نقاط تلخص عملية غلق جزئى لطريق الواحات لإنشاء محطة الأتوبيس الترددى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:20 ص
8 نقاط تلخص عملية غلق جزئى لطريق الواحات لإنشاء محطة الأتوبيس الترددى أعمال إنشاء محطة الأوتوبيس الترددي الذكي بطريق الواحات
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشرف إدارة مرور الجيزة على أعمال إنشاءات مما يستلزم غلق جزئى لطريق الواحات لحين الإنتهاء من الأعمال فى المدة المحددة لها، ونلخص أسباب الغلق فى النقاط التالية:

1- الغلق بسبب استكمال مشروع محطات الأوتوبيس الترددى الذكى BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

2- الأعمال تشمل محطة طريق الفيوم لخط سير الأتوبيس.

3- استقطاع حارة مرورية بكل اتجاه بالطريق (أعلى تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات).

4- موقع العمل حارة مرورية من كل إتجاه بجوار الجزيرة الوسطى بطريق الواحات تحديداً أعلى تقاطع "طريق الفيوم مع طريق الواحات".

5- تشمل الأعمال الإنشائية الإتجاه القادم من الطريق السياحى إتجاه طريق الواحات، والإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه الطريق السياحى، بطول مايقرب من 45م.

6- الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية.

7- تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية طوال فترة الأعمال.

8- غرف متابعة بصفة دورية لمراقبة حركة المركبات منعًا للزحام.

 

 

 

صورة اعمال انشاء محطة الاتوبيس الذكى
 

 

 


إدارة المرور

الاتوبيس الذكى

اخبار عاجلة

شركات انشائية

اخبار الحوادث

طريق الواحات

أخبار المرور اليوم

أخبار المنرور



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة