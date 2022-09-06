4 علامات تشير للإصابة بجلطة فى المخ

كتبت ميرفت رشاد

لا يمكن إنكار أن الدماغ هو أهم وأقوى عضو فى أجسامنا، لكنه أيضًا عرضة للإصابة والمرض، وتخبرنا الجلطة الدموية فى الدماغ بأنها حالة صحية خطيرة، يمكن أن تؤدى إلى السكتة الدماغية أو حتى الموت، وفى حين أن العلاج الطبى الفورى ضرورى، فقد يكون من الصعب تحديد أعراض جلطة الدماغ، وقد تشير أربع علامات رئيسية إلى وجود جلطة فى الدماغ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ما الذى يسبب جلطة دموية في الدماغ؟

يحدث هذا عندما يتم انسداد أحد الأوعية الدموية في الدماغ، عادةً بسبب تراكم الترسبات، ويمكن أن يحدث هذا إما فجأة، كما في حالة الإصابة الرضحية، أو تدريجياً بمرور الوقت، إذا لم يتم علاج الجلطة سريعًا يمكن أن يتسبب في تلف دائم فى أنسجة المخ، وتشمل العديد من عوامل الخطر لتطور جلطة دموية في الدماغ ارتفاع ضغط الدم والسكرى والتدخين، ويشمل العلاج عادةً تناول دواء لتسييل الدم وحل الجلطة، فى بعض الحالات قد تكون الجراحة ضرورية أيضًا.

تشخيص وعلاج جلطة دماغية

فى حين أن تشخيص جلطة الدم باستخدام الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسى يكون ممكنًا فى كثير من الأحيان، فإن الطريقة الأكثر تحديدًا لتأكيد التشخيص هى من خلال تصوير الأوعية الدموية، وأثناء تصوير الأوعية الدموية يتم إدخال أنبوب رفيع في شريان في الذراع ويتم تمريره عبر الجسم إلى الدماغ، وبمجرد وضعها في مكانها، يتم حقن صبغة، ما يسمح للطبيب برؤية أي انسداد في الأشعة السينية، وإذا تم العثور على جلطة دموية ، فهناك طريقتان رئيسيتان لعلاجها، الخيار الأول هو إدخال جهاز صغير يسمى الدعامة التي يمكن أن تساعد في فتح الشريان المسدود، والخيار الثاني هو الجراحة لإزالة الجلطة، وبغض النظر عن العلاج المختار ، فإن العمل بسرعة لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة أمر ضرورى.

ظهور مفاجئ للصداع الشديد

الصداع الشديد غالبًا ما يكون من أولى العلامات التى قد تكون لديك جلطة دماغية، يمكن أن تحدث الجلطات عندما يكون هناك إصابة فى الأوعية الدموية فى الدماغ أو إذا كان تراكم الترسبات يضيق الشرايين ويقطع تدفق الدم، وعندما يحدث هذا لا يمكن للأكسجين والمواد المغذية الوصول إلى أنسجة المخ، ما يؤدى إلى موت الخلايا.

غثيان

الغثيان والقىء المفاجئان يمكن أن يدلان على تجلط في الدماغ لعدة أسباب، إذا كانت الجلطة كبيرة بما يكفي ، يمكن أن تسبب زيادة الضغط على أنسجة المخ المحيطة، ما يؤدى إلى الغثيان والقيء، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي الجلطات إلى تعطيل التدفق الطبيعي للدم والسائل النخاعي داخل الدماغ، ما يسبب الاحتقان والتهيج الذي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى هذه الأعراض.

مشاكل الكلام

الجلطة في الشريان الذي يمد الدماغ بالدم يمكن أن تسبب بداية مفاجئة لمشاكل الكلام، وذلك لأن الجلطة يمكن أن تمنع أو تقيد تدفق الدم إلى منطقة الدماغ التي تتحكم في اللغة، بدون إمداد ثابت من الدم الغني بالأكسجين، ويمكن أن تتلف الخلايا العصبية فى المنطقة المصابة أو تموت، وفى بعض الأحيان قد تؤدى الجلطة إلى انسداد الشريان جزئيًا فقط، ما يؤدى إلى مشاكل مؤقتة في الكلام.

فقدان التوازن

يمكن أن تسبب الجلطة الدماغية الدوخة وفقدان التوازن، ما يجعل من الصعب المشي أو الوقوف، ويمكن أن يشير فقدان التوازن المفاجئ إلى احتمالية وجود جلطة في دماغك عندما تتشكل جلطة في أحد الشرايين في الدماغ، يمكن أن تمنع تدفق الدم إلى الدماغ وتسبب سكتة دماغية، وينتج فقدان التوازن المفاجئ عن نقص الدم تتدفق إلى الدماغ.