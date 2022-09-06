اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:25 م
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وكيل تعليم شمال سيناء يتابع استعدادات قرى المحافظة للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:03 م
وكيل تعليم شمال سيناء يتابع استعدادات قرى المحافظة للعام الدراسى الجديد وكيل تعليم شمال سيناء يتابع الاستعداد للدراسة بالقرى
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تابع اليوم حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الاستعدادات بمدارس قرى الشيخ زويد ورفح لإستقبال العام الدراسى الجديد.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان، انه فى إطار متابعة مدارس المحافظة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2022 ـ 2023، تابع  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم مدارس قرية الظهير بإدارة الشيخ زويد التعليمية، وبدء جولته بمعاينة تجهيزات مدرسة العوايضة القديمة، ومدارس قرية نجع شبانة بإدارة رفح التعليمية وإنشاء المدرسة الجديدة بها، رافقه عواد الخليلي مدير إدارة رفح التعليمية، وسلامة سالمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، و أيمن شراب وكيل إدارة الشيخ زويد التعليمية، وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وسبق ووجهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء المدارس بالتجهيز لإستقبال العام الدراسى الجديد، بالتأكيد على عددًا من المحظورات هذا العام فى كل مدرسة.

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم التوجيه  انه يمنع منعاً باتاً تجميع أي مبالغ مادية تحت أي مسمى من مسميات داخل المدارس ويتابع والتنفيذ، الإلتزام بالكثافات وخاصة بالمدارس الثانوية لا تزيد عن 40 طالب والتوزيع الجغرافي، ويحظر تماماً التدخين داخل المنشآت التعليمية ويوقع العاملين على ذلك كتابة بالعلم وكذلك إقامة حفلات أو نادي طعام داخل المدارس، ويحظر استخدام الغلايات الكهربائية أو السخانات الكهربائية لأى غرض عمل شاي - قهوة وغيرها.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن من بين اهم التوجيهات، أن يتم الإعلان عن مجموعات التقوية وحسن تنفيذها وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة تنفيذها وفقاً للقرار الوزاري المنظم لمجموعات التقوية، وتشكيل كافة اللجان داخل المدارس وتوزيع الأدوار على الجميع داخل المدرسة وعمل لجنة الجداول والانتهاء منه وتوزيعه وتوزيع الإشراف اليومي والاسبوع والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول أو تضارب بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف.


شمال سيناء

العام الدراسى الجديد

التربية والتعليم

سيناء



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