وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح الدورة التدريبية للأئمة والواعظات

افتتح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فعاليات الدورة التدريبية التثقيفية للأئمة والواعظات حول التوعية الأسرية والسكانية بالإسكندرية بحضور الشيخ محمد عثمان البسطويسى منسق عام التوعية السكانية بوزارة الأوقاف والشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية وفضيلة الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية.

والقى وكيل اوقاف الإسكندرية المحاضرة الافتتاحية حول مخاطر الطلاق وما له من آثار مدمرة على مستوى الأسرة والمجتمع فهو يهد أركان المجتمع ويهدد استقراره وأمنه مما يجعله عرضة للفتن والقلاقل مؤكدا أن الشرع الشريف بالغ فى العناية بالأسرة مبالغة شديدة لأنها نواة بناء الأمة القوية فمتى وصل الوهن والضعف إليها كان ذلك نذير شؤم على المجتمع ككل مبينا أن هناك دورا محوريا للائمة فى مواجهة ظاهرة الطلاق المنتشرة بتوجيه الناس وتعليمهم منهج الإسلامى الحنفى فى الزواج وكيف تتحقق المودة والرحمة بين الزوجين لتكون حياتهم هادئة ومستقرة.

كما ألقى الشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة المحاضرة الثانية حول تنظيم الأسرة وأهميته فى تقدم الوطن وازدهاره.