وعاظ مجمع البحوث الإسلامية يواصلون جولاتهم ضمن مبادرة التوعية المجتمعية.. صور

كتب لؤى على

واصل وعاظ مجمع البحوث الاسلامية، لقاءاتهم التوعوية ضمن مبادرة التوعية المجتمعية الشاملة، والتى سبق وأن أطلقها المجمع.

يأتي تنفيذ هذه الحملة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة تكثيف حملات التوعية المباشرة للوعاظ والواعظات بما ينعكس إيجابًا على تحقيق السلم المجتمعي ونشر القيم الإيجابية والحسنة بين الناس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الحملة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على المجتمع المصري، وتوعية المواطنين بما يحقق الوئام والتكافل فيما بينهم وينعكس إيجابًا على صالح المجتمع وينشر قيم التعاون والتراحم بين الناس جميعًا.

وأوضح الأمين العام أن الحملة يقوم بتنفيذها وعاظ وواعظات الأزهر من خلال اللقاءات المباشرة مع الناس في مختلف أماكن تواجدهم، إضافة إلى الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية والموقع الإلكتروني لمجمع البحوث الإسلامية على بوابة الأزهر الإلكترونية.



جانب من تدريب الوعاظ



تدريب الوعاظ