وضع أطواق فسفورية بأعناق الجمال للحد من وقوع الحوادث على الطرق ليلًا بجنوب سيناء

جنوب سيناء - ياسر عامر

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عن تركيب وتوزيع 500 طوق فوسفورى على مزارعى قرية الوادى بمدينة طور سيناء كمرحلة أولى سيتم تعميمها على جميع مدن المحافظة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث تم تشكيل لجنة معنية بهذا الشأن تحت إشراف المحاسب فوزي همام مفوض المحافظ للمحليات من المحافظة والمرور والطب البيطري بالمحافظة، لوضع أطواق فسفورية على الجمال لتنبيه سائقي السيارات من خلال الضوءً الذى تصدره ليلًا إلى وجود الجمال أمامه، بهدف القضاء على ظاهرة تكرار الحوادث علي الطرق ليلا الناتجة عن عبور الجمال فجأة أمام السيارات، وذلك بالتعاون مع إدارة المروربالمحافظة، ومديرية الطب البيطري بجنوب سيناء.