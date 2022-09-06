وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة حماية المسيرة الديمقراطية والسلم المجتمعى

جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لشُؤُون الشرق الأوسط باربرا ليف لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - الظروف السياسيَّة في العراق والأحداث الدامية التي حدثت قبل أسبوع في بغداد وفي المنطقة الخضراء.

وقال حسين إنَّ "بناء الاستقرار في سوريا، ليس لمصلحة الشعب السوريّ فقط وإنما لمصلحة العراق والمنطقة برمتها أيضاً"، مُضيفاً أن الحكومة العراقيَّة تعمل جاهدة لدعم هذا المسار في كل المحافل الدوليَّة.