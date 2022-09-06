اليوم السابع
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وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة حماية المسيرة الديمقراطية والسلم المجتمعى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:54 ص
وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة حماية المسيرة الديمقراطية والسلم المجتمعى وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، ضرورة حماية المسيرة الديمقراطيَّة والسلم المجتمعيّ في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لشُؤُون الشرق الأوسط باربرا ليف لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - الظروف السياسيَّة في العراق والأحداث الدامية التي حدثت قبل أسبوع في بغداد وفي المنطقة الخضراء.

وقال حسين إنَّ "بناء الاستقرار في سوريا، ليس لمصلحة الشعب السوريّ فقط وإنما لمصلحة العراق والمنطقة برمتها أيضاً"، مُضيفاً أن الحكومة العراقيَّة تعمل جاهدة لدعم هذا المسار في كل المحافل الدوليَّة.

 


العراق

وزير خارجية العراق

المنطقة الخضراء

الولايات المتحدة



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