وزير الصحة يوجه بتكريم طاقم سيارة إسعاف بمحافظة سوهاج

كتب: وليد عبدالسلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكريم المسعف عماد رويس لبيب، وفنى قيادة مركبة إسعافية علاء إبراهيم أحمد، لحفاظهما على المقتنيات الشخصية، للمصابين في حادث مروري بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن طاقم سيارة الإسعاف عثرا على مبلغ مالي يقدر بنحو 2 مليون جنيه، داخل سيارة برفقة مصابين، وفور عملهما بمحتويات الحقيبة، قاما بإبااغ مدير مرفق إسعاف سوهاج الدكتور هاني فؤاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان وصول الحق إلى أصحابه.

ومن جانبه، توجه الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بالشكر لطاقم السيارة على أمانتهما، مؤكداً أن الهيئة تذخر بالكثيرين من هذه النماذج المشرفة.