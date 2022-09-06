وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الجامعة الكندية فى مصر

- منح دراسية للرياضيين أبرز مجالات التعاون

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون المشترك والإستفادة من الخبرات المشتركة.

حضر اللقاء الدكتور روبرت أوت الأستاذ المساعد بكلية الإتصالات والتصميم بجامعة رايرسون العريقة، الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

تناول اللقاء مناقشة عدد من مجالات العمل والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات الكندية في مصر، وتقديم عدد من المنح الدراسية للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بالتنسيق مع الوزارة وهو ما يسمي ببرنامج الرعاية الرياضية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي ضرورة الاستعانة بخبرات الجامعة الكندية بالقاهرة في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم نموذجً متفردًا في مجالات البحث العلمي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، ووضع أبطالنا في تلك اللعبات في المكانة التي يستحقونها.

وتحدث الوزير عن إضافة الجامعة الكندية ضمن برنامج الرعاية المُقدم للأبطال الرياضيين وتقديم منح دراسية لهم، مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك ضمن الحوافز التي تقدمها الوزارة لابطالها وتذليل كافة العقبات الدراسية والوصول لأعلي النتائج المرجُوة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلي أن الوزارة تنفذ إستراتيجية بناء الإنسان وذلك وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الوزارة تتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية في المجالات الثقافية والتعليمية لشباب الجامعات وذلك لبناء شباب مثقف واعي يواجه الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والمتطور.

من جانبه، ذكر الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس مؤسسة الجامعات الكندية، حرص الدولة المصرية نحو تضافر جميع الجهود لخدمة الوطن والإستفادة من الخبرات الدولية فى تطوير التعليم تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا : «السيسى الداعم الأول لإنشاء مجمع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة».