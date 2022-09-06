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وزير الداخلية: تعزيز أواصر التعاون الأمنى مع الدول العربية الشقيقة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:23 م
وزير الداخلية: تعزيز أواصر التعاون الأمنى مع الدول العربية الشقيقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
محمود عبد الراضى

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استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان - أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الذى يزور القاهرة حالياً لتمثيل المجلس فى فعاليات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية والذى تستضيفه الوزارة بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 5 حتى 8 سبتمبر 2022.
 
وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول التوصيات الصادرة عن المؤتمر ، فضلاً عن عدد من الموضوعات المُقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماعات المقبلة للمجلس ، وقد أشاد الأمين العام للمجلس خلال المُقابلة بالإجراءات التنظيمية التى إضطلعت بها الوزارة لإستضافة ورئاسة فعاليات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية لخروجه على النحو المرجو والمأمول معرباً عن تقدير الأمانه العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدور مصر الرائد تجاه وطنها العربى فى كافة المجالات الأمنية.
 
ومن جانبه أشاد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى ، مُؤكداً على إلتزام الوزارة بتعزيز أواصر التعاون الأمنى مع الدول العربية الشقيقة من خلال المُشاركة الفعالة فى مُختلف أنشطة المجلس لمُواجهة التحديات التى إستجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.

الداخلية

وزير الداخلية

اخبار الداخلية

اليوم السابع بلس

المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان



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