وزير التموين: استلام 63 ألف طن قمح مستورد على مسئولية المورد الروسى

كتب مدحت وهبة ومحمد طارق تصوير خالد كامل

قال الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه تم الموافقة على استلام شحنة من 63 ألف طن قمح أوكراني، كان تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، على أن يكون المورد الروسي مسؤولا عن النقل ووصول الشحنة بأمان، بعد أن تعذر وصولها سابقا وان الشحنة الجديدة ستكون بنفس الأسعار والكميات ونفس الشروط التي تم الاتفاق عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

ووجه المصيلحي الشكر إلى الشركات الموردة والناقلة، مشيرا إلى أن هناك ظروفا خارجة عن إرادة الجميع نظرا لظروف الأزمة.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا ،وذلك داخل المنطقة اللوجستية /التجارية بطنطا بمحافظة الغربية،وتم وضع حجر الأساس للسوق، وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية ،كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه كما افتتح الوزير العديد من المشروعات بالمنطقة اللوجستية / التجارية بمنطقة طنطا.