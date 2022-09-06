وزير التعليم العالى: جامعة القاهرة صرح علمى متميز محلي وإقليمي ودولي

كتب محمود طه حسين

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ووفد الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، لاستضافة جامعة القاهرة المكتب الوطنى للوكالة فى مصر ومركز قابلية التوظيف الفرانكوفونى ليقدم خدماته المتعددة للطلاب فى التدريب، وريادة الأعمال، وتحسين الإدماج المهنى لهم فى سوق العمل العالمية.

حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس جامعة القاهرة، وعمداء كليات الآداب والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية ودار العلوم، ووفد الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والذى ضم الدكتور سليم خلبوس الرئيس التنفيذى للوكالة وزير التعليم العالى السابق فى تونس، وماريال بايوه مديرة مكتب رئيس الوكالة، والسيد جان نويل باليو المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط، وسينثيا رعد نائبة السيد باليو، والدكتور محمود سالم الأستاذ بطب قصر العينى وممثل مصر فى مجلس إدارة الفرانكوفونية، والسفير خالد عارف مدير إدارة الفرانكوفونية بوزارة الخارجية، والدكتور أشرف عزازى رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.

وخلال كلمته، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن جامعة القاهرة تمثل صرحا تعليميا متميزا على المستوى المحلى والإقليمى والدولي، وهو ما يوضح سببب اختيار الوكالة الفرانكوفونية لها لأن يتم بها إنشاء مقر يعد بداية تعاون بين المنظمة الفرانكوفونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرى والمراكز البحثية المصرية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن الرؤية لهذا المقر أن يكون نقطة إشعاع علمى وبحثى للمنطقة، مشيرا إلى أن توقيع البروتوكول يهدف إلى إعداد الطلاب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إكسابهم مهارات تقنية وتكنولوجية والتدريب المستمر لهم بالتعاون مع الشركات الدولية، موجها الشكر للوكالة الفرانكوفونية على اختيارها مصر لأن تكون مركزا لنشر الثقافة الفرنسية من خلال التعليم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت أهمية إنشاء مقر للوكالة الفرانكفونية داخل جامعة القاهرة لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الجامعة والوكالة الفرانكفونية فى إطار التعاون المستمر، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل، والتدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن هذا التعاون يتم فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وهو ما يتماشى مع فلسفة جامعة القاهرة فى فتح الأبواب والعقول والاستفادة منها خاصة مع العلم بأن فرنسا مهتمة بالحضارة الفرعونية وهو ما يعكس أهمية مصر وحضارتها بالنسبة لفرنسا فى مختلف المجالات.

من جانبه، قال د. سليم خلبوس الرئيس التنفيذى للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، إن الوكالة الجامعية للفرانكوفونية هى رابطة الجامعات التى تتشارك اللغة الفرنسية وهى تهدف إلى دعم التنمية بالمعرفة، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة عضو كامل العضوية فى الوكالة منذ عام 1998.

وأشار الدكتور سليم خلبوس، إلى أن هدف الوكالة الفرنكفونية يتمثل فى دعم التنمية بالمعرفة، موضحا أن الوكالة أصبحت اليوم أكبر شبكة جامعية فى العالم بوصول المنخرطين بها إلى أكثر من 1000 جامعة على مستوى 120 دولة، بما يعنى أنها أصبحت معروفة بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى دعم التعلم الدولى والبحث العلمى والتدريب والحوكمة باللغة الفرنسية، مؤكدا أن مقر الوكالة بجامعة القاهرة سيكون متاحا أمام جميع طلاب الجامعات المصرية للاستفادة من الخدمات المقدمة به، وأنه سوف يتم افتتاح مركز توظيف فرانكفورنى تتمثل مهمته فى إعداد الطلاب لسوق العمل بطرق جديدة من خلال توفير خبراء من مصر وكل دول العالم، مع توفير الخدمات أمام الطلاب بشكل مجاني.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد الخشت قد استقبل بمكتبه فى مايو 2021 السيد سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية الفرانكوفونية والوفد المرافق له، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتعزيز سبل التعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الفرانكفونية فى المجالات التعليمية والثقافية ودراسة فتح مقر ومكتب وطنى فرانكفونى داخل الجامعة، كما وقع الدكتور محمد الخشت عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اتفاقية تعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، لإنشاء مقر لها بجامعة القاهرة فى يونيو 2021، بهدف تنفيذ المشروعات التى تعتزم الوكالة الجامعية الفرنكوفونية دعمها فى مصر، ووضع إمكانيات الوكالة لخدمة الجامعات المصرية، والعمل على رفع كفاءتها من خلال جودة التدريب والبحث العلمى والابتكار، والحكومة الجامعية، وكذلك دعم التوظيف والإدماج المهنى للخريجين خاصة عن طريق تعزيز الربط بين الجامعات والصناعة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال.