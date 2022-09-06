وزير التجارة والصناعة يقوم بزيارة مفاجئة لمركز تحديث الصناعة

كتب - إسلام سعيد

أجرى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زيارة مفاجئة لمركز تحديث الصناعة بهدف متابعة منظومة العمل بالمركز واستعراض كافة الخدمات التى يقدمها المركز للمستثمرين والقطاع الصناعي، وقد استقبل الوزير خلال الزيارة المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وقام الوزير خلال الزيارة بتفقد كافة الادارات والوحدات بالمركز وخاصة الادارات المعنية بخدمة القطاعات الصناعية في مجالات تحسين الجودة والانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة والاقتصاد الأخضر والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة واستمع الي شرح من المهندس محمد عبد الكريم حول مهام كل ادارة وطبيعة عملها.

وأكد سمير حرص الوزارة على متابعة أداء المركز باعتباره أحد أذرع الوزارة الرئيسية لتنمية وتحديث الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها، لافتاً إلى ان المركز يقوم بدور هام في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي.

ووجه الوزير مسئولى المركز بضرورة تفعيل كافة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وتحقيق مزيد من التواصل مع المصانع فى كافة المحافظات من خلال فروع المركز المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية، والمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه المصانع وبصفة خاصة قيما يتعلق بزيادة الانتاجية والارتقاء بعايير الجودة وزيادة معدلات التصدير .