اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الإسكان يوجه بإتاحة تخصيص أراض لكافة المتقدمين لمشروع بيت الوطن

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:04 ص
وزير الإسكان يوجه بإتاحة تخصيص أراض لكافة المتقدمين لمشروع بيت الوطن عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى بشرى سارة لحاجزي مشروع "بيت الوطن"، وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإتاحة المزيد من قطع الأراضى لاستيعاب طلبات جميع الحاجزين بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والذين قاموا بالتحويل لحجز قطع أراض، ولم يصبهم الدور نظراً لورود تحويل آخر قبل تحويلهم.
 
جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، بمجموعة عمل مشروع بيت الوطن، لمتابعة سير إجراءات التخصيص بالمرحلة الثامنة التى تم غلق باب الحجز بها مؤخراً، مؤكدا  أهمية التواصل مع الحاجزين، وسرعة الرد على استفساراتهم والعمل على حل مشاكلهم.
 
وشدد الوزير على أهمية تطوير العمل بمشروع بيت الوطن، حيث إن هناك مجموعة من الأفكار المطروحة لتطوير العمل بالمشروع، موجها مجموعة العمل بالتواصل المباشر معه لسرعة إنجاز المهام المطلوبة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مشروع بيت الوطن

المصريين بالخارج



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة