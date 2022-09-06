

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "الوزيران ميرزويان ولافروف ناقشا تنظيم زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الروسي إلى أرمينيا، والاجتماع المقبل لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان (عاصمة أرمينيا)".



وقال وزير الخارجية الأرميني في وقت سابق إنه من المتوقع أن يقوم بوتين بزيارة إلى يريفان في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.



وفي أبريل، قَبِل الرئيس الروسي دعوة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لزيارة يريفان في النصف الثاني من العام.