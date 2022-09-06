اليوم السابع
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نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لمحاولته تهريب كبسولات مخدرة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:50 م
نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لمحاولته تهريب كبسولات مخدرة حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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أمرت نيابة مركز جرجا بسوهاج، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لمحاولته تهريب 100 كبسولة لعقار السولبادين المُخدر.
 
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم شرطة مطار سوهاج الدولي، من ضبط المدعو (ح. ا. ح- 35 عامًا- عامل- ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج 
وبحوزته 100 كبسولة لعقار السولبادين المٌخدر، مُخبأة بحقيبة ضمن أمتعته بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب.
 
تم التحفـظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه 4 أيام.

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