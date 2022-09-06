نقابة الأطباء: الولادة القيصرية تزيد معدل دخول الطفل للحضانات أكثر 3 مرات من الطبيعية

أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن المعدلات العالمية للولادة القيصرية من 25 إلى 30% بينما أرقام الولادات القيصرية في مصر كبيرة جدا سواء على مستوى المستشفيات الحكومية أو أكثر منها في الخاصة، مؤكدا زيادة نسبة الولادات القيصرية في المستشفيات الحكومية.

وأوضح الدكتور خالد أمين، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الولادة القيصرية تزيد معدل دخول الأطفال للحضانات أكثر 3 مرات من الولادة الطبيعية، قائلا: "الدكتور محمل بأمانة والعلم الذي يملكه عليه أن يبسطه للأمهات ويوصلوه للناس ويشرح أضرار الولادة القيصرية عن الطبيعية".

وتابع: "جزء من موضوع العمليات القيصرية سريعة الأداء تتم في نصف ساعة ومقابل مادي أكبر من الطبيعية، والسبب في زيادة معدلات العمليات القيصرية المسألة ليس المقابل المادي فقط ولكن جوانب قانونية مع غياب قانون المسئولية الطبية".