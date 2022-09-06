اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 08:48 م
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نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف ضمن حياة كريمة بالمنوفية وصلت 100% ..اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 08:27 م
نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف ضمن حياة كريمة بالمنوفية وصلت 100% ..اعرف التفاصيل حياة كريمة -أرشيفية
إبراهيم حسان

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رصد برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، حجم الإنجاز والتنفيذ لمشروعات حياة كريمة بمحافظة المنوفية.
 
وقال علاء الدين حسن، منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، في مداخلة متلفزة لبرنامج "الحياة اليوم"، إن المحافظة دخلت في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وتم إدراج مركزين هما "أشمون والشهداء"، ويضم مركز أشمون 45 قرية بينما مركز الشهداء يضم 27 قرية.
 
وأشار إلى أن هناك 20 وحدة محلية يتم تنفيذ كل مشروعات مبادرة حياة كريمة من خلالهما، بإجمالي 21 قطاعا، تضم مشروعات المياه والصرف بـ150 مشروعا، ووصلت نسب التنفيذ فيهم 100%، ويتم إنشاء محطات لمياه الصرف وآبار إرتوازية على عمق 120 مترا، ويجرى ربط الشبكة القديمة بالآبار الارتوازية الجديدة.
 
وتابع علاء الدين حسن: "قطاع التعليم به 137 مشروعا يتكون من مدارس ما بين إحلال وتجديد ومدارس أخرى تدخل الصيانة، ونسب التنفيذ فاقت الـ95%، أما مشروعات الصرف الصحي فاقت نسب التنفيذ 95% أيضا، وهناك مشروعات خاصة بتوصيل الغاز الطبيعي، وأخرى صحية، ورياضية".

مبادرة حياة كريمة

المنوفية

حياة كريمة

علاء الدين حسن

اخبار التليفزيون



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