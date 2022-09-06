اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:39 م
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:38 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة مدينة نصر، بندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وإعداد تقرير لمعرفة أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه. 
 
تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

مدينة نصر



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