نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بالبدرشين.. صور

أجرى إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة تفقدية شملت عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمركز البدرشين للوقوف على المشكلات التى قد تعوق سير العمل بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها، فى إطار توجيهات اللواء محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على المشروعات والأعمال الجارية على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

شملت جولة نائب المحافظ، أعمال التوسعة بشارع عمرو بن العاص من شارع النيل السعيد مرورا بمستشفى البدرشين المركزى حتى كوبرى الأوسطى، تمهيدا لبدء أعمال الرصف بطول 800 متر، ومتابعة أعمال الرصف والتطوير بشارع بورسعيد، وأعمال الرصف والتطوير المرحلة الأولى لشارع عباس، وأعمال التوسعة المرحلة الثانية لشارع عباس عنانى، تمهيدا لبدء أعمال الرصف حتى تقاطع شارع الجمهورية بطول 700 متر، وأعمال التوسعة بشارع الجمهورية بطول 1 كم حتى تقاطع شارع عباس عنانى وأعمال الرصف بطريق ميت رهينة السياحي.

كما تابع النائب، أعمال التجميل وإنشاء الأسوار بمنطقة المثلث بطريق سقارة السياحى وأعمال التوسعة بداية من كوبرى القنطرة حتى بوابة المنطقة الآثارية بسقارة تمهيدا لبدء اعمال الرصف بطول 600 متر.

وشدد نائب المحافظ، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بكافه المشروعات الجارى تنفيذها وتذليل المعوقات أمام القائمين عليها للانتهاء منها فى الوقت المحدد لها ودخولها الخدمة مع الالتزام بالمواصفات المطلوبة.

رافق نائب خلال الجولة الميدانية، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وشركة المصرية للاتصالات والشركات المنفذة للأعمال.