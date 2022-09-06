نائبة الأمم المتحدة تصل القاهرة للمشاركة فى منتدى مصر للتعاون الدولى

كتبت : هند المغربي

وصلت اليوم الثلاثاء إلى القاهرة أمينه محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، للمشاركة فى النسخة الثانية من مُنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022 ووفقا لمركز اعلام الأمم المتحدة UNIC ستجتمع المسؤولة الأممية مع كبار مسؤولى الحكومة المشاركين فى مسار COP27 كما ستلتقى الشباب ومنظمات المجتمع المدني.

حيث يشهد مُنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022، فى نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده 7 سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين فى العمل المناخى ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولى الأمم المتحدة، فى سبيل وضع توصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخى والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط، لاسيما وأن المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ.

كما يشهد المنتدى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائى، بالتركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولى، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة.

ومن بين المشاركين رفيعى المستوى من كافة أنحاء العالم، أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجون كيرى، المبعوث الأمريكى للمناخ، ومارك كارنى، مبعوث الأمم المتحدة للمناخ والتمويل والرئيس المشارك لتحالف جلاسجو للصافى الصفرى «جى فانز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والسيدة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وفيرا سونجوى، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، ومارى بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى، ومختار ديوب، المدير التنفيذى ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمود محى الدين، رائد المناخ المصرى والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ديفيد ثرون، كبير مستشارى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، وغادة والى، كيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC)، ونيجل توبينج، رائد العمل المناخى البريطانى وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لقمة المناخ COP27.