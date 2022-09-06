ميناء الإسكندرية يستقبل 215 ألف طن سلع استراتيجية

الإسكندرية - فريق المحافظات

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 36 سفينة إلى أرصفة ميناءى الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 29 سفينة.

كما شهدت حركة تداول البضائع، أيضًا نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تداول 215 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، وتم تداول حوالى 2797 حاوية مكافئة بمينائى الإسكندرية والدخيلة.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي.