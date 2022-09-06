"مودرن جاس" تطلق حملة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية

كتبت -مروة الغول

نظمت الشركة الحديثة للغاز الطبيعى "مودرن جاس" إحدى شركات قطاع البترول، حملة توعوية لرفع ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وذلك في إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتنفيذاً لرؤية وزارة البترول نحو تحسين السلوك الآمن وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة داخل القطاع وتطبيق قواعد الحفاظ على الحياة والبيئة والممتلكات العامة كركن أصيل وأساسى فى برنامج بناء القدرات للعاملين بمجال السلامة والصحة المهنية، ومشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وقد تضمنت الحملة ندوات تعريفية بجميع مواقع ومقرات الشركة المختلفة، وتستهدف الحملة وضع الإجراءات الصحيحة لتفادي وقوع الحوادث والحفاظ على العنصر البشرى وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل الشركة.

ويذكر أن شركة مودرن جاس ساهمت فى تنفيذ المشروعات القومية مثل مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات قنا وسوهاج والشرقية، حيث بدأت أعمال الغاز الطبيعي بـ 36 قرية وتوصيل الخدمة إلى 35198 مشترك بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة، حيث تم توصيل جميع المخابز الكائنة بمناطق عمل الشركة بـ 713 مخبز وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، حيث تم تدفيع الغاز إلى 69 محطة بمختلف مناطق عمل الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الحديثة للغاز الطبيعي تأسست بدمج شركات (غاز الأقاليم وغاز القاهرة وسيناء للغاز) كشركة مساهمة مصرية لتكون كيان كبير قادر على استيعاب وتنفيذ خطة الدولة الطموحة لتوصيل الغاز الطبيعى لأكبر عدد من المواطنين والمشروعات التجارية والصناعية على مستوى الجمهورية.