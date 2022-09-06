منتصف سبتمبر.. آخر موعد لاستقبال طلبة المدرسة الفندقية بدمياط.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن موعد استلام ملفات الطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمدرسة الفندقية للعام الدراسى القادم، لتنتهى المدة المقررة لاستقبال ملفات الطلاب منتصف سبتمبر الجاري.

واستقبلت مدرسة رأس البر الفندقية مجموعة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمدرسة الفندقية خلال العام الدراسى القادم.

وحددت غزارة المدرسة يومى 12 - 13 سبتمبر لإجراء المقابلات الشخصية للطلبة الذين توافرت لديهم شروط الالتحاق بالمدرسة.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط، لاستقبال العام الدراسى الجديد بحزمة من المشروعات التنموية داخل عددا من المدارس، إضافة إلى متابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى، والتى ستسهم فى تطوير قطاع التعليم داخل محافظة دمياط.