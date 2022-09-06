معرض لتوزيع الملابس بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا بمركز الرياض

كفر الشيخ محمد سليمان

أكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، عن تنظيم معرض لتوزيع الملابس بالمجان بمركز الرياض، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ليستفيد به الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالقرى التابعة لمركز الرياض، جاء ذلك بحضور جمال يونس رئيس مركز ومدينة الرياض، وعبد الحميد مدير إدارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضح وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأكد مسلم، عن توزيع مواد غذائية و 920 كيلو لحوم على 460 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية فى قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، شملت خطة التوزيع قرى إسحاقة وقراجة وأبوطبل مركز كفر الشيخ، وقرى الزعفران والقليعة والخاشعة و الحندقوقة مركز الحامول، وقرية الظوافرة مركز بلطيم، وقرية الشهابية مركز البرلس، وقرية الغنيمى مركز قلين، وقري القصابي ومنشأة عباس وشمس الدين وأبوعوض مركز سيدى سالم، وقريتى أبو زيادة والبياض بدسوق، وقرى النشار والسالمية و سنديون مركز فوة، وقرى برانبال والفار والعظمة مركز مطوبيس، وقرية ابشان بمركز بيلا .

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، مشيراً إلى أن دورهم هام وحيوى فى خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.