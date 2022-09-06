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مطار الغردقة الدولى يستقبل 12 ألف سائح على متن 78 رحلة طيران دولية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:31 ص
مطار الغردقة الدولى يستقبل 12 ألف سائح على متن 78 رحلة طيران دولية مطار الغردقة الدولي
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولى، على مدار اليوم الثلاثاء، 78 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط، ونقلهم للفنادق لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

 

وتتصدر السياحة الألمانية معدلات الوصول لمدينة الغردقة حيث أن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهى أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالى، وتقوم الجهات المختصة داخل المطار بتسهيل إجراءات الدخول للركاب، ونقلهم للفنادق للاستمتاع على شواطئ البحر الأحمر.

 

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 19 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل.

 

وحسب جداول التشغيل اليوم تصل 5 رحلات من المطارات التشيكية، و5 رحلات من بولندا، و4 رحلات من إيطاليا، ورحلة من سويسرا، ورحلة اخرى من بلجيكا، وآخرين من هولندا وألمانيا ولكسمبورج، حيث يتم تسهيل الإجراءات بمجرد وصول السياح ونقلهم للفنادق المختلفة. 

 


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