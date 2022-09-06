مصرع وإصابة شخصين أثناء محاولة توصيل تيار كهربائى لأرض زراعية ببنى سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوط برج إنارة متوسط عليهما، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولتهما توصيل التيار الكهربائي من البرج لمبنى بقطعة أرض زراعية.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوصول محمد.س.م، 35 عامًا، جثة هامدة، إثر إصابته بجروح وكسور بالجمجمة ونزيف داخلي، و"ربيع.ش.ن" 38 عامًا، مصاب بكسر في القدم اليمنى وجروح متفرقة، ويقيمان قرية الفنت الغربية التابعة لمركز الفشن.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الوفاة والإصابة سقوط برج إنارة متوسط عليهما، أثناء محاولتهما تسلق البرج، لتوصيل تيار كهربي لمبنى كائن بقطعة أرض زراعية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق.