مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث سير على طريق "بنى سويف - الفيوم"

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كوبرى الحرجة بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهما بسيارتى إسعاف إلى المستشفى الجامعى.

وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كوبرى الحرجه بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بنى سويف بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل رمضان محمد أحمد 36 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع و القدم اليسرى، مقيم بمحافظة الفيوم، إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف الجامعى.

فيما نقل الأهالى جثة المتوفى فى الحادث ويدعى أحمد محمد أحمد 38 عامًا، جثة هامدة إلى المستشفى الجامعى، وتم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.