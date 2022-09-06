مصرع شاب صدمته سيارة وهروب قائدها على طريق المحلة المنصورة الدائرى

الغربية - مصطفى عادل

لقي شاب مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق المحلة المنصورة الدائري بنطاق قسم أول المحلة، وفر قائد السيارة هاربا من مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائري.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص وهروب قائدها من مكان الحادث، وتم نقل جثة المتوفي للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.