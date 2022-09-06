اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة وهروب قائدها على طريق المحلة المنصورة الدائرى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:59 ص
مصرع شاب صدمته سيارة وهروب قائدها على طريق المحلة المنصورة الدائرى جثة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شاب مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق المحلة المنصورة الدائري بنطاق قسم أول المحلة، وفر قائد السيارة هاربا من مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائري.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص وهروب قائدها من مكان الحادث، وتم نقل جثة المتوفي للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

مدير امن الغربية

المحلة

حادث

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة